Euro
6.18
Dolar
5.52
BIST 100
99,839.62
Altın
1,466.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Bilim Teknoloji

Dünyanın en ince altını üretildi

Leeds Üniversitesi bilim insanları, insan tırnağından 1 milyon kez daha küçük altın üretmeyi başardı.

Muhammet Nusret Altun   | 06.08.2019
Dünyanın en ince altını üretildi

Ankara

İngiltere'de yalnızca 2 atom kalınlığında dünyanın en ince altını üretildi.

Phys.org'un haberine göre, Leeds Üniversitesi bilim insanları yaptıkları çalışmada, yalnızca 0,47 nanometre inceliğinde ve insan tırnağından yaklaşık 1 milyon kez daha küçük altın üretmeyi başardı.

Yalnızca 2 boyuta sahip dünyanın en ince altınının özellikle medikal ürünler ile elektrik ve bilişim endüstrisinde kullanılabileceği belirtiliyor.

Bilim insanları çok ince altının hızlı tanıya ihtiyaç duyulan tıbbi test cihazları ve su arıtma sistemlerinde kullanılabilecek yapay enzimlerin temelini de oluşturacağına inanıyor.

Altının üretilmesinde kullanılan yöntemin nano malzeme üretimi için de önemli bir buluş olabileceğini belirten çalışma ekibinin lideri doktor Sunjie Ye, su altında yeşil renk alan ve şekli nedeniyle yosuna benzetilen altını "altın yosun" diye adlandırdıklarını söyledi.

Çalışmanın danışmanı Profesör Stephen Evans da "Nano tabakalar çok ince olduğundan her altın atomu tepkimenin oluşumunda rol oynar ve bu da sürecin etkili olmasına yardımcı olur." diye konuştu.

Evans, ince altının farklı sektörlerde kullanılan büyük boyutlu altınlarla aynı işlevi görebileceğini saptadıklarını, bu durumun da altın gibi değerli bir maden söz konusu olduğunda önemli ekonomik avantajlar sağlayabileceğini söyledi.

Çalışmanın ayrıntıları "Advanced Science" dergisinde yayınlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BAE Yemen'den 'onurlu çıkış' peşinde
GÖRÜŞ - Kıbrıs'ta çözüm için paradigma değişikliği şart
Doğu Akdeniz'de öncelikler ve NATO'nun rolü
Ezidilerin yeni liderini bekleyen sorunlar
AB stratejik körlüğünü aşabilecek mi?

Benzer haberler

Dünyanın en ince altını üretildi

Dünyanın en ince altını üretildi

CHP'dan Kaz Dağları'ndaki altın arama çalışmalarına tepki

Çanakkale'deki altın ve gümüş madeni arama çalışmaları

Havalimanında 2,8 milyon dolarlık altın yakalandı

Havalimanında 2,8 milyon dolarlık altın yakalandı
Gram altın temmuzda yatırımcısına kaybettirdi

Gram altın temmuzda yatırımcısına kaybettirdi
Esnaftan aldığı 30 kilogram altınla kayıplara karışan şüpheli yakalandı

Esnaftan aldığı 30 kilogram altınla kayıplara karışan şüpheli yakalandı