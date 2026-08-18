Ekranlara bağlı yaşam zihinsel yükü artırırken, algoritmalar kullanıcıları daha uzun süre platformlarda tutuyor. Uzmanlar, dijital detoksun ekran süresini azaltarak dikkat ve sosyal bağlılığı güçlendirebildiğini belirtiyor.

DOSYA: UZAKLAŞTIKÇA YAKINLAŞTIRAN DİJİTAL DETOKS Ekranlara bağlı yaşam zihinsel yükü artırırken, algoritmalar kullanıcıları daha uzun süre platformlarda tutuyor. Uzmanlar, dijital detoksun ekran süresini azaltarak dikkat ve sosyal bağlılığı güçlendirebildiğini belirtiyor.

Ekranlara bağlı yaşam birçok psikolojik ve zihinsel yükü beraberinde getirirken, sosyal medya şirketlerinin algoritmaları kullanıcıları daha uzun süre platformlarda tutmaya odaklanıyor. Georgetown Üniversitesinden Doç. Dr. Kostadin Kushlev, sosyal medya şirketlerinin kullanıcıların dikkatini paraya çevirdiğini belirtirken, Stanford Tıp Fakültesinden Prof. Anna Lembke, sosyal medyanın kolay erişilebilirlik, güçlü ödül etkisi ve yenilik sunması nedeniyle bağımlılık yapıcı özellikler taşıdığını ifade ediyor.

Kushlev'in araştırmasında, iki hafta boyunca internet kullanımı sınırlandırılan kişilerin ekran süreleri yarı yarıya azalırken daha mutlu ve insanlarla daha bağlı hissettikleri görüldü. Dijital detoksun dikkat süresini de artırabildiğini belirten Kushlev, ekranı günün belirli zamanlarında bırakmayı ve telefonu fiziksel olarak uzaklaştırmayı öneriyor.

Ekranlarla etkileşimi koparıp, gerçek hayata bağlanmaya davet ediyor

Ekranlara bağlı bir yaşam tarzı birçok psikolojik ve zihinsel yükü beraberinde getirirken, "dijital detoks" kavramı, sanal dünya ile etkileşimi koparıp gerçek hayat ile "sahici" bir bağlantı kurmanın gerekliliğine vurgu yapıyor.

Algoritmalarla kendine bağımlı kılan uygulamalarla dolu bir hayattan kopmak mümkün mü?

Sosyal medya şirketleri algoritmalarını insanları daha çok bağımlı kılmaya odaklarken, dijital dünyadan uzaklaşmak kişilerin stres seviyesinin azaltılmasına ve dikkat sürelerinin artmasına olanak tanıyor.

Dopamin bağımlısı zihinler, güçlü uyaran arayışıyla ekranı daha çok kaydırıyor

Sosyal medya kullanırken salgılanan dopamine karşı tolerans geliştirmiş bağımlı zihinler, daha güçlü uyarana ihtiyaç duydukları için ekranı kaydırma içgüdüsüne karşı koyamıyor.