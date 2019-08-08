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Bilim Teknoloji

Dik bakış martıları yiyeceklerden uzak tutuyor

Araştırmacılar, martıları alıp kaçtıkları yiyeceklerden uzak tutmanın yolunun hayvanlara dik dik bakmaktan geçtiğini ortaya koydu.

Zehra Ulucak   | 08.08.2019
Dik bakış martıları yiyeceklerden uzak tutuyor

Ankara

BBC'nin haberine göre, İngiltere'nin Exeter Üniversitesinden araştırmacılar, bilhassa deniz kenarlarında insanların yemeğine ortak olan martılar üzerinde bir araştırma yürüttü.

Yere bir paket patates kızartması koyarak martıları gözlemleyen araştırmacılar, göz teması kurulan ve kurulmayan martıların patatese yaklaşma sürelerini hesapladı. 74 ringa martısı üzerinde yapılmak istenen araştırma, martıların büyük bölümünün katılım göstermemesi üzerine 27 martıyla yürütüldü.

Çalışma yürütülen 27 martıdan 19'unun dik dik bakıldığında yemeğe yaklaşmaktan kaçındığı, bakılmadığında ise yiyeceğe yaklaştığı gözlendi.

Araştırma, göz teması kurulan martıların yiyeceğe yaklaşma süresinin ortalama 21 saniye daha uzun sürdüğünü gösterdi.

Çalışmanın sonuçları, Exeter Üniversitesinin internet sayfasında yayımlandı.



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