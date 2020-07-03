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Bilim Teknoloji

Çin uzaya uzaktan algılama uydusu gönderdi

Çin, uzaya yüksek çözünürlüklü görüntü alma özelliğine sahip uzaktan algılama uydusu gönderdi.

Fuat Kabakcı   | 03.07.2020
Çin uzaya uzaktan algılama uydusu gönderdi

Ankara

Xinhua ajansının haberine göre, ülkenin kuzeyindeki Şanşi eyaletindeki Taiyüen Uydu Fırlatma Merkezi’nden Long March (Uzun Yürüyüş) - 4B roketiyle fırlatılan uydu önceden planlanan yörüngesine girdi. 

Teknik özelliklerine ilişkin bilgi verilmeyen uzaktan algılama uydusu, Çin ve yakın coğrafyasından yüksek çözünürlüklü görüntü alacak.

Uydu, doğal kaynaklar, acil durum yönetimi, tarım, çevre, ekoloji, orman ve mera gibi alanlarda kullanılacak.

Fırlatma, Long March serisi roketlerin 337’inci misyonu oldu. 

ABD ve Rusya'dan sonra dahil olduğu "uzay yarışında", son dönemdeki hızlı gelişimiyle öne çıkan Çin, uzaktan algılama uyduları, küresel konumlandırma ve gözlem uyduları, yörüngede daimi uzay istasyonu inşası, Ay çalışmaları, Mars ve Jüpiter’i keşif gibi iddialı projeleriyle 2045’te "uzayın lideri" olmayı hedefliyor.

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