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Teknoloji

Çin, "Tienşing-1" test uydusunu fırlattı

Çin, "Tienşing-1" test uydularının ikincisini uzaya yolladı.

Emre Aytekin  | 11.01.2024 - Güncelleme : 11.01.2024
Çin, "Tienşing-1" test uydusunu fırlattı

Pekin

Xinhua ajansının haberine göre "Tienşing-1 02" uydusu, Kuaicou-1A roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydunun, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.

Fırlatış, Kuaicou-1A roketleriyle gerçekleştirilen 26'ncı başarılı taşıma görevi oldu.

Adı Çincede "gök hareketi" anlamına gelen test uydusunun, uzay çevresinin tespitine yönelik deneylerde kullanılacağı kaydedildi.

Tienşing-1 uydularının ilki, 22 Haziran 2022'de fırlatılmıştı.

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