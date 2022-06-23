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Teknoloji

Çin, 'Tienşing-1' test uydusunu fırlattı

Çin, test uydusu "Tienşing-1"i uzaya yolladı.

Emre Aytekin   | 23.06.2022
Çin, 'Tienşing-1' test uydusunu fırlattı

Beijing

Xinhua ajansının haberine göre, uydu, Kuaicou-1A roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydunun planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.

İlk kez fırlatılan test uydusunun, uzay çevresi inceleme deneylerinde kullanılması hedefleniyor.

Fırlatış, Çin'in geliştirdiği hızlı tepkimeli yörünge roketi Kuaicou-1A ile gerçekleştirilen 15'inci başarılı taşıma görevi oldu.

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