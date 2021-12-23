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Teknoloji

Çin teknoloji test uydularını fırlattı

Çin, teknoloji test uyduları Şiyan-12 01 ve 02'yi uzaya gönderdi.

Emre Aytekin   | 23.12.2021
Çin teknoloji test uydularını fırlattı

Pekin

Xinhua ajansının haberine göre uydular, Long March (Uzun Yürüyüş) 7A roketiyle ülkenin güneyindeki Haynan Adası'ndaki Vınçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uyduların, fırlatışın ardından planlanan yörünge konuma yerleştiği bildirildi.

Şiyan-12 uyduları, Çin'in uydu teknolojisi testleri için yörüngede kurduğu takım uydu ağına katılacak. Uydu ağına en son, 25 Kasım'da fırlatılan Şiyan-11 uydusu katılmıştı.

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