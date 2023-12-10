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Teknoloji

Çin, Long March roketleriyle 500. fırlatışını yaptı

Çin'in uzay programında ana taşıyıcı işlevini gören Long March (Uzun Yürüyüş) roketleriyle 500'üncü fırlatış gerçekleştirildi.

Emre Aytekin  | 10.12.2023 - Güncelleme : 10.12.2023
Çin, Long March roketleriyle 500. fırlatışını yaptı

Pekin

Xinhua'nın haberine göre, uzaktan algılama özellikli "Yaogan-39" uydularının beşinci grubunu oluşturan 3 uydu, Long March 2D roketiyle Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydular, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleşirken, bu Long March roketleriyle icra edilen 500'üncü taşıma görevi oldu.

Çin'in ilk yerli uydusu Donfanghong 1, 1970'te Long March 1 roketiyle uzaya fırlatılmıştı.

1970'ten bugüne 20 tip Long March roketi üretilirken, bunlardan 16'sı halen aktif olarak kullanılıyor.

Roketlerin tasarımı ve üretimi, devlete ait Çin Uzay Havacılık Bilimi ve Teknolojisi Şirketine (CASC) bağlı Pekin'deki Çin Fırlatma Aracı Teknolojisi Akademisi (CALT) ve Şanghay'daki Şanghay Uzay Uçuşu Teknolojisi Akademisi (SAST) tarafından üstleniliyor.

500 fırlatışın 297'si CALT'ın geliştirdiği Long March modelleriyle, 203'ü ise SAST'ın geliştirdiği modellerle yapıldı.

Long March roket ailesi dışında devlete ait Çin Uzay Havacılık Bilim ve Sanayi Şirketi (CASIC) ile özel uzay ve havacılık şirketleri tarafından geliştirilen diğer roketlerle de 64 fırlatış gerçekleştirildi.

- Çin'in bu yılki 59. fırlatışı

Bugünkü fırlatış, Çin'in bu yıl içinde gerçekleştirdiği 59'uncu, Long March 2D roketiyle 13'üncü fırlatış oldu.

SAST tarafından geliştirilen Long March 2D roketi, Alçak Yer Yörüngesi'ne 4 tona kadar, Güneş Eş Zamanlı Yörünge'ye 1,3 tona kadar yük taşıyabiliyor.

İlk kez 1992'de fırlatılan 40,6 metre uzunluğunda ve 3,35 metre genişliğinde roket, bugüne dek tümü başarılı olan 85 taşıma görevinde kullanıldı.

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