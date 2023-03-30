Dolar
19.17
Euro
20.93
Altın
1,970.76
ETH/USDT
1,791.00
BTC/USDT
28,426.00
BIST 100
4,895.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
logo
Teknoloji

Çin, InSAR uydularını uzaya yolladı

Çin, yer kabuğundaki değişimleri izlemek için kullanılan Interferometrik Sentetik Açıklık Radarı (InSAR) uyduları uzaya gönderdi.

Emre Aytekin  | 30.03.2023 - Güncelleme : 30.03.2023
Çin, InSAR uydularını uzaya yolladı

Pekin

CTGN'in haberine göre, 4 InSAR uydusu, Long March Uzun yürüyüş 2D roketiyle Şaanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

InSAR uyduları, radar dalgalarıyla yer kabuğunun hareketlerini birkaç santimetrelik kesinlikle tespit edebiliyor.

Uydular, depremler, volkanik patlamalar, buzulların hareketleri, toprak kaymaları ve yer çöküntülerinin yol açtığı deformasyonları incelemek için kullanılıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
YSK Başkanı Yener: Kılıçdaroğlu, İnce ve Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylıklarına itirazlar reddedildi
Bakan Kurum: Depremden etkilenen 11 ilde 67 bin konutun ve köy evinin yapım sürecini başlattık
Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süresi 5 Nisan'a kadar uzatıldı
Meteorolojiden Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı
Kahramanmaraş'ta dağdan kopan kayalar 3 bin dekar araziyi sulayan kanallara zarar verdi

Benzer haberler

Çin, InSAR uydularını uzaya yolladı

Çin, InSAR uydularını uzaya yolladı

AB, temiz teknoloji üretimini geliştirmek istiyor

Çinli teknoloji devi Alibaba yeniden yapılandırılıyor

ABD Temsilciler Meclisinde, Çin'in "gelişmekte olan ülke" statüsünden çıkarılmasını öngören tasarı geçti

ABD Temsilciler Meclisinde, Çin'in "gelişmekte olan ülke" statüsünden çıkarılmasını öngören tasarı geçti
Rusya, 2022'de Hindistan'a petrol sevkiyatının 22 kat arttığını duyurdu

Rusya, 2022'de Hindistan'a petrol sevkiyatının 22 kat arttığını duyurdu
3 SORUDA - Şi Cinping'in Rusya ziyareti ve Çin-Rusya işbirliği

3 SORUDA - Şi Cinping'in Rusya ziyareti ve Çin-Rusya işbirliği
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet