Çin, InSAR uydularını uzaya yolladı
Çin, yer kabuğundaki değişimleri izlemek için kullanılan Interferometrik Sentetik Açıklık Radarı (InSAR) uyduları uzaya gönderdi.
Pekin
CTGN'in haberine göre, 4 InSAR uydusu, Long March Uzun yürüyüş 2D roketiyle Şaanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.
InSAR uyduları, radar dalgalarıyla yer kabuğunun hareketlerini birkaç santimetrelik kesinlikle tespit edebiliyor.
Uydular, depremler, volkanik patlamalar, buzulların hareketleri, toprak kaymaları ve yer çöküntülerinin yol açtığı deformasyonları incelemek için kullanılıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.