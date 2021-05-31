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Bilim Teknoloji

Çin, haziranda uzaya 3 taykonot gönderecek

Çin, haziran ayında üç kişilik bir taykonot ekibini, yeni uzay istasyonu kurma çalışmaları için göndermeyi planlıyor.

Emel Öz   | 31.05.2021
Çin, haziranda uzaya 3 taykonot gönderecek

Ankara

Channel News Asia'daki habere göre, Çin'in İnsanlı Uzay Programı Başkan Yardımcısı Yang Livey yaptığı açıklamada, üç taykonotu taşıyacak Şıncou 12 kapsülünün haziranda ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen tesisinden fırlatılacağını söyledi.

Yang, taykonotların görevinin 3 ay süreceğini kaydetti.

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı (CMSA), 6 Mayıs'ta istasyonun 2022 içinde tamamlanabilmesi için dört insanlı sefer ve dört kargo seferi düzenleneceğini duyurmuştu.

Çin'in uzay istasyonu kurma planı

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle 2022'ye kadar kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşacak istasyon tamamlandığında Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu ile yaklaşık aynı boyutlarda olacak.

Çekirdek modül Tienhı'nın (Göksel Uyum) fırlatılmasının ardından "Vıntien" (Gökleri Aramak) ve "Mıngtien" (Gökleri Düşlemek) adlarını taşıyan laboratuvar modülleri de 2022'de uzaya yollanacak.

Ana iskeletin oluşmasının ardından, sonraki yıllarda "Şüntiyen" (Gökleri Dolaşmak) adı verilen uzay teleskobu ayrı bir modül olarak istasyona eklenecek.

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