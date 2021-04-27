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Bilim Teknoloji

Çin 9 ticari uyduyu yörüngeye yolladı

Çin uzaktan yer gözlem, veri hizmetleri, test ve diğer işlevleri yerine getirecek 9 ticari uyduyu yörüngeye gönderdi.

Emre Aytekin   | 27.04.2021
Çin 9 ticari uyduyu yörüngeye yolladı

Ankara

Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, uyduları taşıyan Long March (Uzun Yürüyüş) 6 roketi, Şansi eyaletindeki Taiyüen Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.

Roketin taşıdığı uydular arasındaki yer gözlem uyduları Çilu-1 ve Çilu-4'un belirlenen yörünge konumlarına yerleştiği bildirildi. Şandong eyaletine ait uyduların, arazi araştırma, kentsel planlama, tarım, ormancılık, enerji, afet yönetimi alanlarında hizmet vermesi planlanıyor.

Roketin diğer yükleri arasında ise farklı Çinli şirketlere ait bir uzaktan algılama uydusu, bir mikro-nano uydu ve bir uzay madenciliği test uydusu olduğu bildirildi.

Fırlatış, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 366'ncı görev oldu.

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