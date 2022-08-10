Çin, 16 uyduyu uzaya yolladı
Çin, yer ve atmosfer gözlem uydularından oluşan 16 uyduyu dünya yörüngesine gönderdi.
Beijing
Xinhua'nın haberine göre, aralarında "Jilin-1 Goafen 03D09" ve "Yunyao-1 04-08" uydularının olduğu uydu grubu, Long March-6 taşıyıcı roketiyle, Şanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.
Uyduların, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.
Fırlatış, Long March roketleriyle yapılan 432'nci başarılı uzay görevi oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.