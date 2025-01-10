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Teknoloji

Birçok Alman üniversitesi sosyal medya platformu X'i terk ediyor

Almanya'da 60'tan fazla üniversite ve yüksek okulun sosyal medya platformu X'i terk etme kararı aldığı bildirildi.

Cüneyt Karadağ  | 10.01.2025 - Güncelleme : 10.01.2025
Birçok Alman üniversitesi sosyal medya platformu X'i terk ediyor

Berlin

Söz konusu üniversitelerden yapılan ortak açıklamada çeşitliliği, özgürlüğü ve bilimi teşvik eden değerlerin artık X'te mevcut olmadığı gerekçesiyle platformdan çıkma kararı alındığı belirtildi.

Sağcı popülist içeriğin güçlendirilmesinin kabul edilemez olduğu ifade edilen açıklamada X'ten çıkma ile gerçeğe dayalı iletişim lehine ve anti-demokratik güçlere karşı bir sinyal göndermenin amaçlandığı kaydedildi.

Bu konudaki kampanyayı başlatan Düsseldorf Heinrich Heine Üniversitesi Basın ve İletişim Müdürü Achim Zolke, yaptığı basın açıklamasında, X'ten ayrılan üniversitelere her geçen saat yenilerinin eklendiğini anlattı.

Potsdam Üniversitesi sözcüsü Silke Engel de son aylarda sosyal medya platformunun çalışma ve işleyiş şeklinin önemli ölçüde değiştiğini, X'teki algoritmanın bilgi dağıtımına yoğun bir şekilde müdahale ettiğini ve tartışmaları yönlendirdiğini söyledi.

Engel, sözde ifade özgürlüğü kisvesi altında herhangi bir gözetimin olmamasının nefret, dezenformasyon ve manipülasyona kapı açtığını ifade etti.

X'ten çıkan üniversiteler arasında Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi, Berlin Hür Üniversitesi, Humboldt Üniversitesi, Heidelberg ve Münster üniversiteleri, Aachen Teknik Üniversitesi, Köln Alman Spor Üniversitesi ve Frankfurt Oder Viadrina Avrupa Üniversitesi bulunuyor.

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