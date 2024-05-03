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Teknoloji

Bilişim Vadisi, Azerbaycan'da start-up şirketlere yönelik "kuluçka programı" başlattı

Bilişim Vadisi, Azerbaycan'da Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal İnovasyonlar Devlet Ajansı (ASAN Hizmet) ile birlikte start-up şirketlere yönelik "kuluçka programı" başlattı.

Ruslan Rehimov  | 03.05.2024 - Güncelleme : 03.05.2024
Bilişim Vadisi, Azerbaycan'da start-up şirketlere yönelik "kuluçka programı" başlattı

Bakü

Programın açılışına ASAN Hizmet Yönetim Kurulu Başkanı Ülvi Mehdiyev, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, projenin eğitmenleri ve start-up ekipleri katıldı.

Proje kapsamında başvuruda bulunan 47 takım arasından seçilen 10 ekibe Bilişim Vadisi platformu üzerinden 6 aylık eğitim verilecek.

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Tüzgen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'de teknolojinin gelişmesi, girişimciliğin kolaylaşması ve yaygınlaşması için faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Azerbaycan'da da ön kuluçka programı başlattıklarını belirten Tüzgen, "Hedefimiz, Azerbaycan'da girişimcilik kültürünün yaygınlaşması, gençlerin girişimciliğe özendirilmesi, teşvik edilmesi ve Azerbaycan'ın teknoloji geliştiren bir ülkeye dönüşme serüveninde işbirliği yapmaktır." dedi.

Tüzgen, "iki devlet, tek millet" anlayışıyla Azerbaycan'a katkı vermekten gurur duyduklarını söyleyerek, "Hem bu programa başvuran takımların olgunlaşmasını, güçlenmesini ve onların başarılı girişimlere dönüşmesini destekleyeceğiz hem de bu programdan sonra yeni takımların girişimciliğe ve teknoloji geliştirilmesine özendirilmesi hususunda çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Benzer girişimleri artıracaklarını bildiren Tüzgen, "Ortak fonlarla ortak çalışmalarla girişimcilik merkezleriyle hızlandırma programlarıyla Azerbaycan'ın bir teknoloji ülkesi olmasına elimizden gelen desteği sağlamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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