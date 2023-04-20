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Teknoloji

Bayraktar KIZILELMA, 8. uçuş testini başarıyla tamamladı

Testte yüksek hızlı uçuş ve manevra denemeleri ile seri iniş-kalkış ve pas denemeleri yapıldı.

Gökhan Yıldız  | 20.04.2023 - Güncelleme : 20.04.2023
Bayraktar KIZILELMA, 8. uçuş testini başarıyla tamamladı

İstanbul

Bayraktar KIZILELMA, 8. uçuş testini tamamladı.


Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Baykar tarafından tamamen öz kaynaklarla milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağının uçuş test kampanyası planlanan doğrultuda devam ediyor.

8. uçuş testini de başarıyla tamamlayan Bayraktar KIZILELMA, pistin üzerinde alçak irtifada 630 km/sa hızda test manevralarını gerçekleştirdi.

Testte yüksek hızlı uçuş ve manevra denemeleri ile seri iniş-kalkış ve pas denemeleri yapıldı.

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