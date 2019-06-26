Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.57
Dolar
5.77
BIST 100
94,811.07
Altın
1,407.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Bilim Teknoloji

Bakan Varank, Macaristan Başbakan Yardımcısı Semjen ile görüştü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Macaristan Başbakan Yardımcısı Zsolt Semjen ile bir araya geldi.

Mehmet Yılmaz   | 26.06.2019
Bakan Varank, Macaristan Başbakan Yardımcısı Semjen ile görüştü

Budapeşte

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Budapeşte'de Macaristan Başbakan Yardımcısı Zsolt Semjen ile görüştü.

''Türkiye-Macaristan 6. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı''na katılmak üzere başkent Budapeşte'de bulunan Varank, Macaristan Başbakan Yardımcısı Zsolt Semjen ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Başbakanlık binasında gerçekleşen görüşme, gazetecilerin görüntü almasının ardından basına kapalı devam etti.

Görüşme yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gürcistan'daki protestocuların talepleri düşündürüyor
Türkiye'nin balistik füze teknolojisinde yeni aşama
'ABD'yle İran arasındaki gerginlikte Şah-Mat'
Güney Kafkasya’da yeni kriz
Türkiye’nin yeni grand stratejisinin üç unsuru: Kıbrıs, Meis ve S-400

Benzer haberler

Bakan Varank, Macaristan Başbakan Yardımcısı ile görüştü

Bakan Varank, Macaristan Başbakan Yardımcısı ile görüştü

Türk kara yolu taşımacılarının Macaristan'da önü açılacak

'Partiler ve adaylar hala AA'yı referans alıyor'

'Türkiye'nin aleyhine düşünenler, belediye seçiminin ötesinde görüyor'

'Türkiye'nin aleyhine düşünenler, belediye seçiminin ötesinde görüyor'
Doktora öğrencisine çifte burs

Doktora öğrencisine çifte burs

'Biz bu hedefe baş koyduk'

'Biz bu hedefe baş koyduk'