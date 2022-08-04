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Teknoloji

Avustralya’da SpaceX’e ait parça bulundu

Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde SpaceX kapsülüne ait bir parça bulundu.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 04.08.2022
Avustralya’da SpaceX’e ait parça bulundu

Ankara

BBC’nin haberine göre, Avustralyalı çiftçi Mick Miners, tarlasına yakın bir alanda siyah bir cisme rastladı ve bunun eski bir ağaç olabileceğini düşündü.

Cismi detaylı inceleyen uzmanlar, bunun uzay çöpü olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Avustralya Uzay Ajansından (ASA) yapılan açıklamada, cismin SpaceX kapsülünün parçası olduğu ifade edildi.

Açıklamada, cismin 9 Temmuz’da araziye düştüğü ancak Miners tarafından birkaç hafta sonra bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Uzmanlar bu keşfi "nadir" ve "heyecanlandırıcı" olarak nitelendirirken, bu durumun yaygınlaşabileceğini belirtiyor.


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