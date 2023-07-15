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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen anma töreninde konuşuyor.
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Teknoloji

ASELSAN düşman füzesini kör edecek

ASELSAN, omuzdan atılan (MANPAD) füzelerin arayıcı başlıklarını lazerle kör ederek etkisiz hale getirecek.

Göksel Yıldırım  | 15.07.2023 - Güncelleme : 15.07.2023
ASELSAN düşman füzesini kör edecek Kaynak: ASELSAN

Ankara

ASELSAN, 25-28 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarında (IDEF 2023), haberleşme, hava savunma, aviyonik, elektro-optik, elektronik harp, radar ve insansız sistemler alanındaki yeteneklerini yerli ve yabancı ziyaretçiler ile paylaşacak.

Şirketin, bir süredir Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürüttüğü YILDIRIM-100 Yönlendirilmiş Kızılötesi Karşı Tedbir Sistemi (DIRCM) ilk kez IDEF 2023'te sergilenecek.

Omuzdan atılan füzelerin arayıcı başlıklarına lazerle müdahale edecek sistem ve devamında geliştirilecek çözümler helikopterler başta olmak üzere hava araçlarının güvenliğini artıracak.

Elektro-optik, lazer ve aviyonik sistemlerin geliştirilmesi ve üretilmesi alanında uzun yıllardır çalışan ASELSAN, MANPAD ve diğer ısı güdümlü füzelere karşı her yönden tam koruma sağlayan, dünyada çok az ülkenin sahip olduğu Yönlendirilmiş Kızılötesi Karşı Tedbir Sistemi'ni Türkiye'ye kazandırdı.

Terör örgütlerinin dünya üzerindeki çatışma bölgelerinden omuzdan atılan füze sistemlerini ele geçirmeye başlaması platformların güvenliği için tehdit seviyesini yükseltti. Ayrıca teknoloji geliştikçe MANPAD'lar, ısı güdümlü füzeleri şaşırtmak için kullanılan ısı fişeklerine (flare) karşı daha dirençli hale geldi.

YILDIRIM-100, platform üzerindeki farklı füze ikaz sistemleri ve flare atıcıları ile entegre şekilde çalışıyor. Hassas bir gimbale sahip olan YILDIRIM-100 tareti, yaklaşan bir güdümlü füzeye yüksek güçlü lazer enerjisi göndererek arayıcı başlığını köreltiyor ve füzenin yönünü değiştiriyor.

YILDIRIM-100 çift taret konfigürasyonuna sahip ve her taret barındırdığı Hassas Takip Birimi ve yüksek güçte lazer üretebilen Lazer Birimi sayesinde ısı güdümlü füzelere karşı senkronize edilmiş, çoklu bantta yönlendirilmiş lazer uyguluyor. Sistem ayrıca DIRCM sistemini yöneten ve füze ikaz sistemi ile haberleşmeyi sağlayan bir Kontrol Birimi'ni de içeriyor.

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