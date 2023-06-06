Dolar
21.50
Euro
22.96
Altın
1,963.26
ETH/USDT
1,806.70
BTC/USDT
25,554.00
BIST 100
5,364.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
(FOTOĞRAF) Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı seçiminin ardından yeni üyeleriyle ilk toplantısını yaptı Samsun’daki sağanak sonrası Terme ilçesindeki Ahmetbey Mahallesi’nde bazı yollarda su taşkını oluştu
logo
Teknoloji

Araştırma: İlk kez tek bir atom, X-ışınıyla gözlemlendi

Argonne Ulusal Laboratuvarı ile Ohio ve Illinois-Chicago üniversitesitelerinden bir grup bilim insanı, dünyada ilk kez tek bir atomu X-ışınıyla gözlemledi.

Büşranur Koca  | 06.06.2023 - Güncelleme : 06.06.2023
Araştırma: İlk kez tek bir atom, X-ışınıyla gözlemlendi

Ankara

SciTech Daily'nin haberine göre, ekip, birer demir ve terbiyum atomu seçerek, Senkrotron X-ışını Taramalı Tünelleme Mikroskobu (SX-STM) olarak bilinen öncü bir teknik kullanarak atomları tek tek tanımladı.

SX-STM, X-ışını ile uyarılmış elektronları toplamak için numuneye aşırı yakın konumlandırılmış keskin bir metal uçtan oluşuyor.

Araştırmaya ilişkin açıklamalarda bulunan baş araştırmacı Prof. Swa Wai Hla, yürütülen çalışmanın, çevresel, tıbbi ve kuantum araştırmalarında yeni keşiflerin önünü açacağına işaret etti.

Söz konusu çalışmanın, "insanlığın kaderini değiştirecek" önemli bir potansiyele sahip olduğunu kaydeden Swa, "Bu buluş dünyayı değiştirecek." ifadesini kullandı.

Swa, atomların, Taramalı Sondalı Mikroskoplarla (SPM) gözlemlenebildiğini ancak bu atomların, X-ışını olmadan kimyasal yapılarının tespit edilemediğini kaydetti.

Tek bir atomun X-ışınıyla gözlemlendiği çalışmanın amacının, nano ve kuantum bilimlerine odaklanırken tek bir nadir toprak atomu üzerindeki çevresel etkinin araştırılması olduğu vurgulandı.

Araştırma, "Nature" dergisinde yayımlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bozkurt'ta heyelan nedeniyle 11 köyün bağlantı yolu çöktü
Tokat'ta sağanak nedeniyle 5 mahalleye ulaşımı sağlayan yol ulaşıma kapandı
Dışişleri Bakanı Fidan, resmi Twitter hesabı açtı
Sinop'un Boyabat ilçesinde su taşkını çeltik tarlalarına zarar verdi
Balıkesir'de bisikletli çocuk çarptığı otomobil römorkunun içine düştü

Benzer haberler

Araştırma: İlk kez tek bir atom, X-ışınıyla gözlemlendi

Araştırma: İlk kez tek bir atom, X-ışınıyla gözlemlendi

Bilim insanları, kara delik jetlerinden yayılan X-ışınlarında dalgalanmalar keşfetti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet