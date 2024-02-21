Dolar
31.01
Euro
33.56
Altın
2,022.80
ETH/USDT
2,900.80
BTC/USDT
50,977.00
BIST 100
9,312.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

Apple'dan iPhone için yeni spor uygulaması

ABD merkezli teknoloji firması Apple, tüm iPhone modelleri için ücretsiz bir spor uygulaması yayınladı.

Yunus Kaymaz  | 21.02.2024 - Güncelleme : 21.02.2024
Apple'dan iPhone için yeni spor uygulaması

İstanbul

Apple'dan yapılan açıklamaya göre, iOS 17.2 ve sonraki sürümleri çalıştıran "Apple Sports", kullanıcılara gerçek zamanlı skorlar ve istatistikler sunacak.

Uygulamada, İngiltere (Premier Lig), Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İtalya (Serie A), İspanya (LaLiga) ve Meksika (Liga MX) futbol liglerinin yanı sıra Amerikan Futbol Ligi (MLS), Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ve Amerikan Buz Hokeyi Ligi (NHL) sezon içinde takip edilebilecek.

Apple'ın Servislerden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Eddy Cue, "Apple Sports"un skorlara ve istatistiklere son derece hızlı erişim sağladığını belirterek, kullanıcıların favori takım ve ligleriyle ilgili güncel bilgilere sahip olacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fatma Sevim Baltacı'nın hayatını kaybettiği kazada sürücüye 6 yıla kadar hapis istemi
Dışişleri Bakanı Fidan, Rio de Janeiro'da Mısırlı mevkidaşı Şukri ile görüştü
YTB'den Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı saldırıda hayatını kaybedenler için anma etkinliği
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Hem Türkiye'miz hem Kıbrıs'ımız atalarımızın bize mirası
Bakan Uraloğlu: Hiçbir zaman tutamayacağımız sözü vermedik

Benzer haberler

Apple'dan iPhone için yeni spor uygulaması

Apple'dan iPhone için yeni spor uygulaması

İstanbul'daki asayiş uygulamasında aranan 617 şüpheli yakalandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet