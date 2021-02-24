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Bilim Teknoloji

Apple son 6 yılda yaklaşık 100 şirket satın aldı

Apple CEO'su Tim Cook, Apple'ın ortalama 3-4 haftada bir şirketi bünyesine kattığını bildirdi.

Abdulkadir Günyol   | 24.02.2021
Apple son 6 yılda yaklaşık 100 şirket satın aldı

İstanbul

Apple Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook, Apple'ın son 6 yılda yaklaşık 100 şirketi bünyesine kattığını duyurdu.

BBC'de yer alan habere göre, Cook, Apple’ın yıllık hissedarlar toplantısında şirketin mali yapısına dair bilgiler paylaştı. Cook, toplantıda Apple'ın son 6 yılda ortalama her 3-4 haftada bir şirketi aldığını belirtti. Cook, satın almaların çoğunlukla teknoloji ve yetenek edinmeye yönelik olduğunu ifade etti. Habere göre, Apple'ın son 10 yıldaki en büyük satın alması ise 3 milyar dolar ile kulaklık üreticisi Beats Electronics ile gerçekleşti.

Apple dünyanın en değerli markası

Brand Finance tarafından hazırlanan "Dünyanın En Değerli 500 Markası-Global 500-2021" araştırmasına göre, 263,4 milyar dolar marka değeriyle Apple dünyanın en değerli markası olarak tespit edilmişti. Geçen yıl 140,5 milyar dolar marka değeri ile 3. sırada yer alan Apple, Kovid-19 salgının damgasını vurduğu süreçte marka değerini yüzde 87 artırmayı başarmıştı.

Apple ayrıca başta ABD olmak üzere birçok ülkede "tekelleşme" eleştirilerine de maruz kalıyor. Şirket yetkilileri, geçen yıl Google, Amazon ve Facebook yetkilileri ile beraber ABD Senatosu'nda ifade vermek zorunda kalmıştı.

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