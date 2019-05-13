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AP seçimleri öncesi Facebook'tan sahte hesap operasyonu

Sosyal medya platformu Facebook, yaklaşan Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesi, yalan haber yayan sayfaları ve sahte İtalyan hesapları kapattı.

Dildar Baykan   | 13.05.2019
AP seçimleri öncesi Facebook'tan sahte hesap operasyonu

New York

Sosyal medya platformu Facebook, yaklaşan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri öncesi, yalan haber yayan sayfaları ve sahte İtalyan hesapları kapattı.

Facebook'tan yapılan yazılı açıklamada, 23-26 Mayıs tarihlerinde yapılacak AP seçimleri öncesi platform üzerinden yalan haber yayan sayfalar ve sahte İtalyan hesapların silindiğini duyurdu.

Açıklamada, "Güvenilirlik politikalarımızı ihlal eden birçok sahte ve kopya hesabı kapattık." ifadesi kullanıldı.

AP seçimleri

Seçme yeterliliği bulunan 374 milyon AB vatandaşı, 23-26 Mayıs tarihlerinde sandık başına giderek AP milletvekillerini belirleyecek. Dünya genelinde Hindistan'dan sonra en fazla seçmenin katıldığı demokratik seçimler olarak tanımlanan AP seçimlerinde bu yıl 8 siyasi grup yarışacak.

AB’den ayrılma kararı alan İngiltere de bu süreç henüz tamamlanmadığından AP seçimleri için 23 Mayıs’ta sandık başına gidecek.

Ancak İngiltere'nin AP seçimleri gerçekleştikten sonra AB'den ayrılması durumunda, bu ülkeye ait olan 73 sandalye Fransa, İtalya ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu 14 ülke arasında dağıtılacak.

Birliğin yasama organı olan AP, AB Konseyi ile beraber Birliğin yasalarını kabul ediyor ve bütçesini onaylıyor.

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