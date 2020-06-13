Euro
7.67
Dolar
6.81
BIST 100
109,508.40
Altın
1,730.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Bilim Teknoloji

Antalya'da deniz anası türü bulundu

Akdeniz Üniversitesi öğretim üyeleri, Antalya'da bir deniz anası türü tespit etti. Bulunan türe, vücudundaki göze benzeyen noktalar nedeniyle "yalancı gözlü deniz anası" adı verildi.

Süleyman Elçin   | 13.06.2020
Antalya'da deniz anası türü bulundu

Antalya

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Mutlu, Doç. Dr. Tülay Çağatay, yüksek lisans öğrencileri Tunca Olguner ile Hasan Emre Yılmaz, 2018'de Serik ilçesi Belek turizm merkezi kıyılarında farklı bir deniz anası türü olduğunu belirledi.

Belek kıyıları açıklarından beş örnek deniz anasını alan ekip, moleküler ve genetik çalışmalar yaptı.

Çalışmada deniz anasının dünyada şu ana kadar rastlanılmayan bir tür olduğu belirlendi.

Şemsiyelerinin kenarlarındaki göze benzeyen 8 nokta nedeniyle türe Chrysaora Pseudoocellata (yalancı gözlü deniz anası) adı verildi.

Deniz anasının hafif yakıcı bir etkiye sahip olan zehrinin bulunduğu bildirildi.

Prof. Dr. Mutlu, türün, Afrika'nın batı kıyılarında yaşayan bir türle akrabalık göstermesine rağmen aralarında genetiksel olarak yüzde 10'luk bir fark bulunduğunu kaydetti.

Bu farkın da önemli olduğunu anlatan Mutlu, "Dünyaya, yeni bir deniz anası türünün bulunduğunu, saygın bir dergide yayınlanan makaleyle duyurmanın mutluluğunu yaşadık. Türün bizim yayınımızın ardından İsrail'de de görüldüğü açıklandı. Akdeniz'de yayılıyor. Yaklaşık 12 santimetre uzunluğunda olan türü takip etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 784 arttı
Singapur'da son 24 saatte 347, Filipinler'de 607 Kovid-19 vakası görüldü
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları arttı
İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 8 bin 730'a yükseldi
Fransa Avrupa içi sınırlarını 15 Haziran'da açacak

Benzer haberler

Antalya'da deniz anası türü bulundu

Antalya'da deniz anası türü bulundu