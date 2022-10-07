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Teknoloji

Altay tankı, TCG Anadolu gemisine çıktı

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak TCG Anadolu'nun tank operasyonu testleri Altay prototipi ile yapıldı.

Göksel Yıldırım   | 07.10.2022
Altay tankı, TCG Anadolu gemisine çıktı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, TCG Anadolu'nun testlerindeki yeni aşama hakkında bilgi verdi.

Demir, paylaşımında, şunları kaydetti:

"Anadolu gemimizin tank operasyonu testleri Altay prototipi ile başarılı şekilde icra edildi. Mekanize Çıkarma Aracı LCM ile askeri tersaneden alınan Altay tankı, önce Anadolu gemisine yüklendi, ardından yine LCM'ye alınarak sahile çıkarma operasyonu gerçekleştirildi. Bugün tamamlanan bu test ile projede önemli bir aşama daha geçildi. Her geçen gün bir adımı daha tamamlıyoruz ve Anadolu'yu envanterimize katmak için sabırsızlanıyoruz."


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