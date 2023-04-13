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Teknoloji

Algoritm Ankara Projesi'nin yeni dönem açılışı yapıldı

Fatma Sevinç Çetin  | 13.04.2023 - Güncelleme : 13.04.2023
Algoritm Ankara Projesi'nin yeni dönem açılışı yapıldı Fotoğraf: Evrim Aydın/AA

Ankara

Ankara Valiliği koordinatörlüğünde, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile HAVELSAN ve çeşitli paydaşlar tarafından yazılım alanında kendini geliştirmek isteyen 9. sınıf öğrencileri için hayata geçirilen "Algoritm Ankara Projesi"nin yeni dönem açılış toplantısı gerçekleştirildi.

HAVELSAN Teknolojik Kampüs'teki toplantıda konuşan Ankara Valisi Vasip Şahin, geçen sene başlayan projenin yeni dönemde de öğrenci sayısının artmasıyla devam ettiğini söyledi.

Bu tür projelerin gençlerin eğilim, icraat ve arzuları yönünde yetiştirilmelerini sağlamaya yardımcı olduğunu belirten Şahin, "Bu bir yılda aldığımız sonuçlar bizi çok iyi ümitlendirdi. Bu tür projelerin daha da çeşitlendirilmesi noktasında cesaretlendirici çalışmalar ortaya koyduk." dedi.

Çağın artık bilgisayarların, dijital teknolojinin hayatın her alanına hakim olacağı bir çağ olduğuna dikkati çeken Şahin, bilgi üretiminin çok hızlandığını, bu nedenle gençlerin kendilerini çok daha iyi yetiştirmesi gerektiğini ifade etti.

Projeye ilgi gösteren öğrencileri ve koordinatör öğretmenleri tebrik eden Şahin, paydaş kurumlara da teşekkür etti.

HAVELSAN Türkiye'de ilk defa parmak izi tanıma algoritması geliştirdi

HAVELSAN Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akif Nacar da geçen sene hayata geçirdikleri "Mühendis Çocuk" ve "Mühendis Genç" projeleriyle marka olma yönünde önemli adımlar attıklarını anlattı.

Projelerle, teknoloji eğitimine erişemeyen, kendini nasıl geliştireceğini bilemeyen gençlere kapı aralamaya çalıştıklarını vurgulayan Nacar, Algoritm Ankara Projesi'nin paydaşı olmaktan gurur duyduklarını dile getirdi.

HAVELSAN olarak Türkiye'de ilk defa parmak izi tanıma algoritmasını geliştirdiklerini belirten Nacar, "Dünyada kendi imkanlarıyla bunu geliştiren 7'nci ülke olduk. Projeyi 2 yıl gibi kısa bir sürede geliştirip Nüfus Genel Müdürlüğü, Göç İdaresi ve Emniyet, Jandarma Kriminal gibi kurumların kullanımına verdik." dedi.

Nacar, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden 41 kişinin kimliğinin bu yazılım sistemiyle tespit edildiğini kaydetti.

Toplantıda daha sonra, projede başarılı olan öğrencilerin, projeye dair merak edilen soruları cevapladığı Disiplinler Arası Yazılım Paneli'ne geçildi.

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