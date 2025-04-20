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Teknoloji

AKSUNGUR'dan milli motorla irtifa rekoru

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen insansız hava aracı AKSUNGUR'un milli motor TEI-PD170 ile 40 bin feet yüksekliğe çıkmasıyla TEI-PD170 irtifa rekoru kırdı.

Tolga Yanık  | 20.04.2025 - Güncelleme : 20.04.2025
AKSUNGUR'dan milli motorla irtifa rekoru

İstanbul

TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, AKSUNGUR, TEI'nin yerli ve milli olarak geliştirdiği PD170 motoruyla gerçekleştirdiği uçuşta 40 bin feet yüksekliğe çıktı. Bu uçuşla milli motor TEI-PD170 en yüksek irtifasına ulaştı.

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Ayrıca bu uçuş, ASELSAN tarafından geliştirilen milli kamera AF500 ve ASPİLSAN'ın geliştirdiği milli ısıtıcılı bataryanın da AKSUNGUR ile test edildiği en yüksek irtifa oldu.

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda, AKSUNGUR'un, 40 bin feet yükseklik denemesiyle bir başarıya daha imza attığını belirterek, "Aldığımız her başarıyla daha da yükseğe çıkıyor ve geleceğe daha da güçlü adımlarla yürüyoruz. Güçlü bir geleceğin teminatı olan bu başarıyla gurur duyuyorum. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Çeşitli faydalı yüklerle ve yeni yeteneklerle donatılan AKSUNGUR, geçen hafta ASELSAN üretimi LGK81 ve LGK82 mühimmatları ile hedefi tam isabetle vurmuştu.

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