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Teknoloji

Akıllı bombaatar mühimmatıyla nokta atış

Türk savunma sanayisindeki kabiliyetler birleştirilerek güvenlik güçlerinin envanterindeki otomatik bombaatarlara yeni yetenekler kazandırıldı.

Göksel Yıldırım   | 01.11.2022
Akıllı bombaatar mühimmatıyla nokta atış

Ankara

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının talebi doğrultusunda hazırlanan test sözleşmesi kapsamında Başkanlık ve Jandarma Genel Komutanlığından temsilcilerin katılımıyla ATOM 40 milimetre Yüksek Hızlı Akıllı Bombaatar Mühimmatı, ATNİS-10 Bombaatar ve Yüksek Kalibreli Termal Nişangah ile MK19 silahı kullanılarak performans testleri gerçekleştirildi. Atışlı test faaliyetleriyle başarımı kanıtlanan ATOM-ATNİS-10 birlikteliği kullanıcılar tarafından beğeni topladı.

ATOM 40 milimetre Yüksek Hızlı Akıllı Bombaatar Mühimmatı, ASELSAN ile Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ öz kaynakları ile geliştirildi.

Söz konusu mühimmat, içinde bulunan özel elektromekanik bileşenler vasıtasıyla namludan çıkarken havada parçalanacağı zamana programlanabiliyor ve hedeflenen yere geldiğinde şarapnel etkili gövdesinden ayrılan 500 fazla çelik parçacık ve gövde içinde bulunan patlayıcı dolgu etkinlik sağlıyor.

Yüksek Hızlı Akıllı Bombaatar Mühimmatı ile bina içine saklanmış keskin nişancılara, şehir içinde binalar arasında saklanmış terörist gruplara, sütre/siper ve benzeri yapılar arkasına gizlenmiş ya da hendek içine mevzilenmiş tehditlere, araziye dağılmış piyade birliklerine, zırhsız araçlara karşı caydırıcılık oluşturulabiliyor.

Uzak hedeflere nokta atışı imkanı

ASELSAN tarafından geliştirilen ATNİS-10 Bombaatar ve Yüksek Kalibreli Termal Silah Nişangahı ile her koşulda yüksek atış performansı, farklı platformlar için tek bir üründe sunuluyor. 4 bin metreden araç hedeflerinin tespit ve hassas mesafe ölçümüne olanak sağlayan sistem, aynı zamanda 40 milimetre bombaatar platformları için 1500 metreye kadar nokta atış imkanı sağlayabiliyor.

Sistem, 12,7 milimetre uçaksavar ve 14,5 milimetre ağır silahlarla da kullanılabilirken bu platformlar için de yüksek vuruş ihtimalini, balistik hesaplama yetenekleri ve sunmuş olduğu dahili hassas eğim ve mesafe ölçüm kabiliyetleriyle zorlu koşullarda dahi garanti ediyor.

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