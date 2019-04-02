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Bilim Teknoloji

Acil durum altyapısını ASELSAN kuracak

ASELSAN, afet ve acil durumlarda halkın en hızlı şekilde bilgilendirilmesi amacıyla Türkiye'nin güney şehirlerinde siren sistemi kuracak.

Göksel Yıldırım   | 02.04.2019
Acil durum altyapısını ASELSAN kuracak

Ankara

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile ASELSAN arasında İkaz ve Alarm Siren Sistemi sözleşmesi imzalandı. 

Sözleşme kapsamında, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için ASELSAN tarafından Gaziantep, Hatay ve Kilis illerinde toplam 120 noktaya siren sistemleri tesis edilecek. Bu sayede afetlerde ve acil durumlarda halkın en hızlı şekilde bilgilendirilmesi sağlanacak.

ASELSAN, gelecek yıllarda ihtiyaç duyulan diğer illere de yaygınlaştırılacak sistemde, yerlileştirme çalışmaları da başlatacak. Sistemin haberleşmesi güvenli ve yerli olacak.

Haberleşmede ASELSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi (JEMUS) telsiz altyapısı kullanılacak.

Sözleşme kapsamında ayrıca AFAD ve ASELSAN ekipleri yapacakları ortak çalışmalarla, ülke çapında tesis edilmesi hedeflenen Ulusal Erken Uyarı Sistemi mimarisini birlikte tanımlayacak. Bu çalışmada halkın bilgilendirilmesinde kullanılabilecek mobil hücre yayını, toplu SMS, televizyon, radyo ve sosyal medya gibi diğer yayın unsurları ekiplerce incelenerek, veri yapıları, süreçler ve iş akışları oluşturulacak.

İki kurum arasında teknolojik iş birliği yapılması ve sivil savunma, erken uyarı ve ikaz sistemleri teknolojileri alanlarında ortak çalışmalar yürütülmesi amacıyla daha önce bir protokol imzalanmıştı.

İkaz ve Alarm Siren Sistemi sözleşmesi, bu protokol sonrası iki kurum arasında iş birliğine yönelik imzalanan ilk sözleşme olması açısından da önem taşıyor.

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