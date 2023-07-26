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Teknoloji

ABD'nin Massachusetts eyaletindeki bir ormanda "dev" virüsler keşfedildi

ABD'nin Massachusetts Eyaleti'nde, Boston'un batısındaki Harvard Ormanı'nda olağandan çok daha büyük virüsler tespit edildi.

Yavuz Aydın  | 26.07.2023 - Güncelleme : 26.07.2023
ABD'nin Massachusetts eyaletindeki bir ormanda "dev" virüsler keşfedildi ABD'nin Massachusetts Eyaleti'ndeki Harvard Ormanı.

Ankara

Science.org'un haberine göre, Massachusetts'te yapılan araştırmada keşfedilen dev virüslerin, bazı bakterilerin boyutuna yakın, 2 mikrometreyi aşan büyüklükte olduğu belirlendi.

Araştırma kapsamında Boston'un batısındaki Harvard Ormanı'ndan alınan topraklar elektron mikroskobuyla incelendi.

Almanya'dan ve Max Planck Tıbbi Araştırma Enstitüsü ile Massachusetts Amherst Üniversitesinden bilim insanlarının yürüttüğü araştırmada elde edilen bulguların, bu nispeten büyük parazit grubunun, bilinenden daha fazla ekolojik çeşitliliğe sahip olduğunu gösterdiği kaydedildi.

Bu virüslerin, çok daha karmaşık organizmaların sahip olduğu genomlardan daha büyük ve 2,5 megabaza (Nükleik asitlerde 1000000 nükleotide eş değer uzunluk birimi) ulaşan genomları barındırabildikleri belirtildi.

DNA diziliminin çözülmesi sonrasında pek çok çeşidi belirlenen büyük boyutlara sahip bu virüslerin, Dünya'daki tüm virüslerin yaklaşık yüzde 97'sine ev sahipliği yaptığı tahmin edilen tortu ve topraklarda da bulunduğuna işaret edildi.

İncelemede, sıradan virüslerde görülen 20 kenarlı ikozahedron (20 eşkenar üçgenin belirli açılarla bir araya gelmesiyle oluşan şekil) yapıların yanı sıra kuyruklar, değişik noktalar, çok katmanlı veya kanallı gövdelere sahip yeni virüsler tespit edildi.

Virüsler sıra dışı özelliklere sahip

Araştırma ekibinin "Gorgon" morfolojisi adını verdiği boru şeklinde çok sayıda uzantıya sahip virüslerin de tespit edildiği kaydedildi.

Bu virüslerin çoğunun, çeşitli uzunluk, kalınlık, yoğunluk ve şekil bakımından değişen saç benzeri çıkıntılarla kaplı olduğu açıklandı.

Bulguların, bu dev virüslerin içinde bulundukları hücrelerle nasıl etkileşime girdiği hakkında virologların keşfedeceği çok şey olduğunu gösterdiği vurgulandı.

Araştırma bioRxiv'de yayımlandı.

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