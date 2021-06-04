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Bilim Teknoloji

AB'den Facebook'a rekabet soruşturması

Avrupa Birliği, sosyal medya platformu Facebook'un ürün alışveriş hizmeti Marketplace'e ve seri ilanlarına yönelik rekabet soruşturması başlattı.

Ata Ufuk Şeker   | 04.06.2021
AB'den Facebook'a rekabet soruşturması

Brüksel

AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, Facebook'a yönelik resmi rekabet soruşturması başlatıldığını açıkladı.

Facebook'u yaklaşık 3 milyar insanın kullandığını, platformda 7 milyon civarında şirketin de reklam verdiğini anımsatan Vestager, Facebook'un sosyal ağlarını kullananlara ilişkin "muazzam" veri topladığını, şirketin bu verilerle bazı tüketici gruplarını hedef alabildiğini ifade etti.

Vestager, dijital ekonomide verilerin rekabeti bozacak şekilde kullanılmaması gerektiğinin altını çizerek, toplanan verilerin Facebook'a özellikle reklam ilanları sektöründe ve alışveriş hizmeti Marketplace'te avantaj sağlayıp sağlamadığını soruşturacaklarını belirtti.

AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir tutum içinde olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor.

Komisyon, söz konusu soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, bu duruma son veriyor ve şirketlere yüksek para cezaları uyguluyor.

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