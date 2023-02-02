5. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı açıldı
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ATO Congerisum'da düzenlenen 5. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, fuarın ülke ve başkent için çok kıymetli bir gelenek yarattığını söyledi.
Ankara
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ATO Congerisum'da düzenlenen 5. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, fuarın ülke ve başkent için çok kıymetli bir gelenek yarattığını söyledi.
Bu etkinlikle 5 yıldır üniversite öğrencilerinin, bilgi ve teknoloji üretiminin yapıldığı teknokentlerin, kamu kurumlarının, alanlarında öncü teknoloji firmalarının ve Türkiye’nin deneyimli isimlerinin bir araya geldiğini aktaran Hisarcıklıoğlu, "E-ticaretten savunma sanayine, otomotivden teknoloji firmalarına kadar geniş bir yelpazede üretici ile alıcıyı buluşturuyor. Ayrıca e-spor, oyun, metaverse, yapay zeka gibi konularda birbirinden değerli sohbetlere ev sahipliği yaparak gençlere ilham veriyor." sözlerini kullandı.
Hisarcıklıoğlu, sürdürülebilir büyümenin ve uluslararası rekabet gücünün artırılmasının sadece teknolojik gelişme temelinde sağlanabileceğini bildiklerini kaydetti.
"Verimlilik sadece bir kavram değil dönüşümün temel unsuru"
Kritik teknolojileri ithal eden değil, ihraç eden bir ülke olmak için gece gündüz çalışmak gerektiğinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:
"Bu anlamda, iş süreçlerimizin tamamının verimlilik ilkesine göre yeniden ele alınması gerekiyor. Teknolojinin büyük bir hızla geliştiği bir dönemin içerisindeyiz. E-ticaret gittikçe yaygınlaşırken, iş süreçleri de teknolojik olarak dönüşüme uğruyor. Dijital dönüşümün baş döndürücü hızı, tüketicilerin ihtiyaç ve beklentilerini de hızla değiştiriyor. İşte bu noktada verimlilik sadece bir kavram değil, dönüşümün temel unsuru olarak karşımıza çıkıyor."
Hisarcıklıoğlu, iş süreçlerinden enerjiye, çalışanlara, ham maddeye kadar birçok noktada verimliliği ana konu haline getirilmesinin önemine dikkati çekerek, son zamanlarda kurulan modern fabrikaların verimliliği artırdığını aktardı.
Üreticilerin ve girişimcilerin de artık sanal ortamda olmaları gerektiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, "İşte bu nedenle, özel sektörün dijitalleşmesi, yeşil dönüşüm ve yeni nesil girişimciliğin gelişmesi için çabalıyoruz. Firmalarımızı ve girişimcilerimizi, dijital dünyaya hazırlayarak onların teknolojik altyapılarını geliştirmek için projeler üretiyoruz. Dünyanın en büyük küresel teknoloji firmaları ile birlikte çalışarak KOBİ’lerimizin dijitalleşmesine yönelik işbirlikleri kuruyoruz." diye konuştu.
Hisarcıklıoğlu, girişimcilerin, dijital dünyada büyümeleri için ihtiyaç duydukları kaynak, bilgi ve becerilere kolaylıkla erişebilmelerini, dinamik olmalarını amaçladıklarını söyledi.
Özel sektörün ve gençlerin TOBB'un Genç ve Kadın Girişimciler ağından aktif olarak faydalanabilmesi için çabaladıklarını anlatan Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin teknolojik gelişmelerde rakiplere fark atmaya başladığını söyledi.
Hisarcıklıoğlu, oyun sektöründe de çok büyük işler yapıldığına işaret ederek, "Biz sizlere Türk milleti istediği zaman neler yapabileceğini, birlikten de kuvvet doğduğunu gösterdik, çığır açan işler yaptık. Türkiye'de üretilenler dengeleri değiştirmektedir. Firmalarımız müthiş başarılara imza atmaktadır. Bu topraklarda 1 milyar doları aşan beş teknolojik şirketin, bu şirketlerimizin ikisinin de değeri 10 milyar doların üzerine çıkıyor. Bunların hepsi hayaldi. Yani Türk girişimcileri olarak bizler ezberleri bozmak için buradayız. Gençler de bu bayrağı inşallah daha ileriye taşıyacak." değerlendirmesinde bulundu.
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