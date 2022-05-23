Warriors NBA finaline bir maç uzaklıkta
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finalinde Dallas Mavericks'i 109-100 yenen Golden State Warriors, seride 3-0 öne geçti.
Ankara
Batı Konferansı'nda normal sezonu 3. bitiren Warriors, play-off'a 4. sıradan giren Mavericks'i 3. maçta da mağlup etti.
Konuk ekip Warriors'ta Stephen Curry 31 sayı, 11 asist, 5 ribaunt, Andrew Wiggins de 27 sayı, 11 ribauntla "double double"a imza attı. Klay Thompson ise 19 sayı, 7 ribauntluk katkıda bulundu.
Mavericks'in all-star oyun kurucusu Luka Doncic 40 sayı, 11 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. Jalen Brunson 20 sayı, 5 ribaunt ve kenardan oyuna giren Spencer Dinwiddie 26 sayıyla oynadı.
Serinin 4. karşılaşması yine Mavericks'in sahasında yapılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.