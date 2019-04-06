Warriors galibiyet serisini sürdürdü

İstanbul
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son şampiyon Golden State Warriors, milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers'ı 120-114 mağlup etti.
NBA'e 13 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Golden State Warriors, baştan sona üstün götürdüğü mücadelede Cleveland Cavaliers'ı 120-114 yendi ve üst üste dördüncü galibiyetini elde etti.
Warriors'ta Stephen Curry 40 sayı, 6 ribaunt, 7 asistlik performansıyla galibiyette önemli rol oynarken, Draymond Green 20, Kevin Durant 15 sayı üretti.
Cedi Osman'ın 15 sayı, 6 ribaunt, 2 asistle maçı tamamladığı Cavaliers'ta, Colin Sexton 27 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.
Harden'lı Rockets farklı kazandı
James Harden'ın forma giydiği Houston Rockets, sahasında New York Knicks'i 120-96 yendi ve bu sezon 52. galibiyetine ulaştı.
Harden'ın 26 sayı, 8 ribaunt, 8 asistlik performans sergilediği ev sahibi ekipte, Clint Capela 12 sayı, 15 ribaunt, Chris Paul 11 sayı, 10 asistle "double double" yaptı.
Mario Hezonja'nın 16 sayı, 16 ribaunt, 11 asistle "triple double" yaptığı Knicks'te Henry Ellenson da 16 sayı üretti.
Sonuçlar
Charlotte Hornets-Toronto Raptors: 113-111
Orlando Magic-Atlanta Hawks: 149-113
Washington Wizards-San Antonio Spurs: 112-129
Houston Rockets-New York Knicks: 120-96
Indiana Pacers-Boston Celtics: 97-117
Minnesota Timberwolves-Miami Heat: 111-109
Oklahoma City Thunder-Detroit Pistons: 123-110
Dallas Mavericks-Memphis Grizzlies: 112-122
Utah Jazz-Sacramento Kings: 119-98
Phoenix Suns-New Orleans Pelicans: 133-126
Denver Nuggets-Portland Trail Blazers: 119-110
Golden State Warriors-Cleveland Cavaliers: 120-114
Los Angeles Clippers-Los Angeles Lakers: 117-122Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.