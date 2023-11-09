Türkiye potada farklı kazandı

Kocaeli
Karşılaşmaya hızlı başlayan ay yıldızlı ekip, rakip potada bulduğu sayılarla ilk periyodu 19-8 önde kapattı.
İkinci periyotta hem hücumda hem de savunmada rakibi karşısında etkili oynayan milliler, farkı 23'e çıkararak devreyi 43-20 üstün bitirdi.
Karşılaşmadaki üstünlüğünü üçüncü çeyrekte de sürdüren ay yıldızlı ekip, bu periyotta farkı 27'ye kadar çıkardı. Milliler, son çeyreğe 53-26 önde girdi.
Son periyotta farkı 35'e çıkaran A Milli Kadın Basketbol Takımı, salondan 75-40 galip ayrıldı.
Maçtan notlar
Karşılaşma öncesinde Türk basketboluna katkılarından dolayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Ömer Onan tarafından Bahar Çağlar Ökten ile Tuğçe Canıtez'e, milli takım forması hediye edildi.
Ay-yıldızlı takım, gruptaki ikinci maçında ise 12 Kasım Pazar günü deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek.
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