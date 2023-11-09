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Spor, Basketbol

Türkiye potada farklı kazandı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'ndaki ilk maçında konuk ettiği Slovakya'yı 75-40 yendi.

İbrahim Aktaş  | 09.11.2023 - Güncelleme : 09.11.2023
Türkiye potada farklı kazandı Fotoğraf: Tahir Turan Eroğlu - AA

Kocaeli

Karşılaşmaya hızlı başlayan ay yıldızlı ekip, rakip potada bulduğu sayılarla ilk periyodu 19-8 önde kapattı.

İkinci periyotta hem hücumda hem de savunmada rakibi karşısında etkili oynayan milliler, farkı 23'e çıkararak devreyi 43-20 üstün bitirdi.

Karşılaşmadaki üstünlüğünü üçüncü çeyrekte de sürdüren ay yıldızlı ekip, bu periyotta farkı 27'ye kadar çıkardı. Milliler, son çeyreğe 53-26 önde girdi.

Son periyotta farkı 35'e çıkaran A Milli Kadın Basketbol Takımı, salondan 75-40 galip ayrıldı.

Maçtan notlar

Karşılaşma öncesinde Türk basketboluna katkılarından dolayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Ömer Onan tarafından Bahar Çağlar Ökten ile Tuğçe Canıtez'e, milli takım forması hediye edildi.

Ay-yıldızlı takım, gruptaki ikinci maçında ise 12 Kasım Pazar günü deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

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