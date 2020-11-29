Euro
9.35
Dolar
7.81
BIST 100
1,328.73
Altın
1,788.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ukrayna’nın başkenti Kiev'de düzenlenen Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası'nda, Avrupa Şampiyonu olan Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı Esenboğa Havalimanı’na geldi
logo
Spor, Basketbol

Türkiye Hollanda'yı mağlup etti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 4. hafta maçında Hollanda'yı 73-71 yendi.

Ercan Çakar   | 29.11.2020
Türkiye Hollanda'yı mağlup etti Fotoğraf: Elif Öztürk/AA

İstanbul

Ay-yıldızlı takım bu sonuçla grupta ilk galibiyetini elde ederken, Hollanda ise ikinci kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya Larkin'in basketleriyle başlayan A Milli Takım, 5. dakikada 11-5 öne geçti. Hollanda Kherrazi ve Hammink ile skor bulurken, Larkin ve Alperen Şengün ile karşılık veren ay-yıldızlı takım, ilk periyodu 24-14 önde bitirdi.

İkinci periyoda etkili başlayan Hollanda, Franke ve De Vries ile üst üste bulduğu basketlerle 16. dakikada skoru lehine çevirdi: 35-33. Ege Arar ve Larkin'in basketleriyle üstünlüğü tekrar eline geçiren Türkiye, soyunma odasına da 41-37 önde gitti.

Üçüncü periyodun ilk bölümünde hücumda zorlanan milli takım karşısında üç sayı çizgisinin gerisinden sayı üreten Hollanda, 25. dakikada skoru 46-43 yaptı. A Milli Takım, rakibine Sertaç Şanlı ve Melih Mahmutoğlu'nun basketleriyle karşılık verirken, son çeyreğe 55-55 berabere girildi.

Son periyoda iyi başlayan A Milli Takım, Larkin ve Metecan Birsen'in kaydettiği basketlerle 35. dakikada 68-62 öne geçti. Yaptığı sert savunmayla rakibine fazla sayı şansı tanımayan ay-yıldızlı takım, Larkin ve Sertaç Şanlı'nın basketleriyle son dakikaya 73-67 önde girdi. Kalan sürede üstünlüğünü korumayı başaran Türkiye, müsabakadan 73-71 galip ayrıldı.

A Milli Takım, gruptaki son iki maçını İsveç ve Hırvatistan ile oynayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hamileyken Kovid-19'a yakalanan annenin bebeği antikorlarla dünyaya geldi
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 272 bin 269'a çıktı
Mizan İnsan Hakları Merkezi: Gazze'de Kovid-19 nedeniyle insani felaket yaşanabilir
Ankara'da okul öncesi eğitim-öğretim uzaktan yapılacak
Sokağa çıkma kısıtlamasında otomobil yarışı için buluştukları öne sürülen 63 kişiye 198 bin lira ceza

Benzer haberler

Türkiye Hollanda'yı mağlup etti

Türkiye Hollanda'yı mağlup etti

Fenerbahçe Beko, Valencia Basket'e 90-86 mağlup oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı Hırvatistan'a 79-62 yenildi

Bazı ülkelerde sigara satış noktalarını sınırlamaya ilişkin yasal düzenlemeler geldi

Bazı ülkelerde sigara satış noktalarını sınırlamaya ilişkin yasal düzenlemeler geldi
Indianapolis, NBA All-Star'a 2021 yerine 2024'te ev sahipliği yapacak

Indianapolis, NBA All-Star'a 2021 yerine 2024'te ev sahipliği yapacak
Potada 996. milli sınav

Potada 996. milli sınav