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Türkiye-Hollanda maçının biletleri satışa çıktı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 21 Şubat'ta Hollanda ile Ankara'da yapacağı maçın biletleri satışa çıktı.

Emre Doğan   | 24.01.2020
Türkiye-Hollanda maçının biletleri satışa çıktı

İstanbul

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 21 Şubat'ta Hollanda ile Ankara'da yapacağı maçın biletleri satışa çıktı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın biletlerinin Biletix'ten satışa sunulduğu belirtildi.

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