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Spor, Basketbol

Türk Telekom, Veolia Towers Hamburg'u yendi

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası B Grubu 2. hafta maçında deplasmanda Alman ekibi Veolia Towers Hamburg'u 88-83 yendi.

Muhammed Boztepe   | 18.10.2022
Türk Telekom, Veolia Towers Hamburg'u yendi

Ankara

ANKARA (AA) - Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası B Grubu 2. hafta maçında deplasmanda Alman ekibi Veolia Towers Hamburg'u 88-83 yendi.

Edel-Optics.de Arena'daki karşılaşmaya iyi başlayan Türk Telekom, ilk çeyreği 21-20 önde tamamladı.

İkinci periyotta rakibine 23 sayı atan başkent temsilcisi soyunma odasına 44-38 önde girdi.

Üçüncü çeyreği bir sayıyla 67-66 önde bitiren Türk Telekom, maçı 88-83 kazandı.

Bu sezon organizasyondaki ilk galibiyetini deplasmanda alan başkent temsilcisi, üçüncü maçında 26 Ekim'de sahasında İsrail temsilcisi Hapoel Tel Aviv'i konuk edecek.


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