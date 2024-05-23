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Spor, Basketbol

Türk basketbolu Avrupa'da 16. kupa peşinde

Almanya'nın başkenti Berlin'de yarın başlayacak THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'de mücadele edecek Fenerbahçe Beko, basketbolda Türkiye'ye kulüpler bazında 16. Avrupa kupasını kazandırmaya çalışacak.

Bozhan Memiş  | 23.05.2024 - Güncelleme : 23.05.2024
Türk basketbolu Avrupa'da 16. kupa peşinde

Berlin

Türkiye'den basketbolda daha önce erkeklerde Anadolu Efes 3, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Darüşşafaka ve Bahçeşehir Koleji birer kez, kadınlarda ise Fenerbahçe ve Galatasaray 3, Yakın Doğu Üniversitesi de bir defa Avrupa kupalarında şampiyonluk yaşadı.

Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı kupası olan THY Avrupa Ligi'nde 2017 yılında şampiyon olan Fenerbahçe, Berlin'de yapılacak Dörtlü Final'de mutlu sona ulaşması durumunda bu organizasyonda ikinci kez kupayı müzesine götürecek.

Sarı-lacivertli takım, İspanya'dan Real Madrid, Yunanistan'dan da Panathinaikos ve Olympiakos'un yer alacağı Dörtlü Final'de şampiyon olması durumunda Türk basketboluna Avrupa'daki 16. kupasını getirecek.

Bu sezonki üçüncü kupa olacak

Fenerbahçe Beko'nun THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'den şampiyonlukla ayrılması durumunda Türk basketbolu, bu sezon üçüncü Avrupa kupasına kavuşacak.

Sarı-lacivertli kulübün kadın basketbol takımı Fenerbahçe Alagöz Holding, sezon başında FIBA Süper Kupası'nı havaya kaldırırken, FIBA Avrupa Ligi'nde de üst üste ikinci kez zirveye çıkmayı başardı.

Fenerbahçe Beko'nun Dörtlü Final'de kupayı kazanması durumunda sarı-lacivertli kulüp, Türkiye'ye bu sezonki üçüncü Avrupa kupasını getirecek.

İlk kupa Anadolu Efes'ten​​​​​​​

Türk basketbolu, ilk Avrupa zaferini 1996'da Anadolu Efes ile yaşadı.

Başantrenör Aydın Örs yönetiminde o zamanki adı Efes Pilsen olan lacivert-beyazlılar, Makedon oyuncusu Petar Naumoski'nin önderliğinde büyük bir başarı elde etti.

Lacivert-beyazlılar, 1995-1996 sezonunda Avrupa'nın iki numaralı kupası olan Koraç Kupası finalinde İtalya ekibi Stefanel Milano'yu geçerek, Türk basketbol tarihinin ilk büyük başarısına imza attı.

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