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Spor, Basketbol

Trail Blazers son saniye basketiyle tur atladı

Portland Trail Blazers, Oklahoma City Thunder'a karşı oynadığı NBA Batı Konferansı play-off ilk tur serisini, Lillard'ın son saniyede attığı 3 sayılık basketle 4-1 kazandı.

Hüseyin Burak Demirer   | 24.04.2019
Trail Blazers son saniye basketiyle tur atladı

Ankara

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Oklahoma City Thunder'ı 118-115 yenen Portland Trail Blazers, seriyi 4-1 kazanarak Batı Konferansı yarı finaline çıktı.

NBA play-off'larına 4 maçla devam edildi. Portland Trail Blazers'ın Oklahoma City Thunder'a karşı 3-1 önde olduğu ilk tur serisinin 5. karşılaşması, büyük heyecana sahne oldu. Bitime 7 dakika kala 15 sayı geride olan ev sahibi Trail Blazers, all-star oyuncusu Damian Lillard'ın son saniyede uzak mesafeden attığı 3 sayılık basketle sahadan 118-115 galip ayrıldı. Seriyi 4-1 önde bitiren Trail Blazers, Batı Konferansı'nda yarı finale yükselen ilk takım oldu.

50 sayıyla Trail Blazers'ın play-off rekorunu kıran Lillard ayrıca 7 ribaunt ve 6 asist üretti. Maurice Harkless ve C.J. McCollum 17'şer sayı kaydetti.

Paul George'un 36 sayı, 9 ribaunt ve Russell Westbrook'un 29 sayı, 14 asist, 11 ribauntluk katkı sağladığı Thunder, elenmekten kurtulamadı.

Yarı finalde Raptors ile 76ers eşleşti

Boston Celtics ile Milwaukee Bucks'tan sonra Doğu Konferansı yarı finalinde eşleşen diğer ekipler, Toronto Raptors ile Philadelphia 76ers oldu.

Raptors, sahasında Magic'i 115-96 yenerek seriyi 4-1 üstünlükle tamamladı. Raptors'ı galibiyete, 27 sayı, 7 ribauntla oynayan Kawhi Leonard ve 24 sayı, 6 ribaunt üreten Pascal Siakam taşıdı.

76ers da evinde Nets'i 122-100 mağlup ederek seriyi 4-1 kazandı. 76ers'ta Joel Embiid 23 sayı, 13 ribaunt, Ben Simmons 13 sayı, 6 asist, 5 ribaunt, Furkan Korkmaz ise 7 sayıyla mücadele etti.

Sonuçlar

Toronto Raptors-Orlando Magic: 115-96 (4-1)

Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets: 122-100 (4-1)

Denver Nuggets-San Antonio Spurs: 108-90 (3-2)

Portland Trail Blazers-Oklahoma City Thunder: 118-115 (4-1)

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