TOFAŞ Fransa deplasmanında rahat kazandı
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde TOFAŞ, deplasmanda Fransız temsilcisi JDA Dijon'u 90-61'lik farklı skorla geçti.
İzmir
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. hafta erteleme maçında TOFAŞ, deplasmanda Fransız temsilcisi JDA Dijon'u 90-61 yendi.
Dijon kentindeki karşılaşmanın ilk periyodunu 29-10 üstün tamamlayan TOFAŞ, devreyi de 53-31 önde bitirdi. Müsabakada üstünlüğünü koruyan TOFAŞ, üçüncü periyodunu 67-42 galip tamamladığı müsabakada rakibini 90-61 mağlup etti.
TOFAŞ'ın 5. maçta 3. galibiyetine ulaştığı grupta JDA Dijon 2. yenilgisini aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.