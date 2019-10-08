Euro
6.38
Dolar
5.83
BIST 100
101,859.30
Altın
1,505.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

TOFAŞ deplasmanda yenildi

Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu ikinci maçında TOFAŞ, deplasmanda Sırbistan temsilcisi Partizan NIS'e 93-80 yenildi.

Erkan Tiryaki   | 08.10.2019
TOFAŞ deplasmanda yenildi Fotoğraf: Milos Miskov/AA

İstanbul

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Stark Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 27-15 önde kapatan TOFAŞ, soyunma odasına da 49-45 üstün gitti. Partizan NIS, üçüncü çeyrekte farkı kapattı ve final periyoduna 66-66'lık eşitlikle girildi. Son çeyrekte hücumda etkili olan Partizan NIS, sahadan 93-80 galip ayrıldı.

Bu sonuçla TOFAŞ, 6 takımlı grupta ilk yenilgisini alırken, Sırbistan ekibi ikinci maçını da kazandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Birleşik Krallık demokrasisi Brexit yükünü taşıyamıyor
Avusturya’da değişmeyen gündem: İslam karşıtlığı
Yemen krizi yeni jeopolitik depremlere yol açabilir
Libya savaşında son durum ve değişen dengeler
Biden azalan oylarına rağmen hala önde gidiyor

Benzer haberler

TOFAŞ deplasmanda yenildi

TOFAŞ deplasmanda yenildi

Darüşşafaka Tekfen evinde kazandı