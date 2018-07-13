THY Avrupa Ligi'nde yılın başantrenörü Pablo Laso oldu

İSTANBUL



Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamlayan İspanyol ekibi Real Madrid'in çalıştırıcısı Pablo Laso, yılın başantrenörü seçildi.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2005 yılından bu yana efsane Rus çalıştırıcı Alexander Gomelsky adına verilen yılın en iyi başantrenörü ödülüne, yapılan oylama sonucunda İspanyol Laso ikinci kez layık görüldü.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda yer alan 16 takımın başantrenörlerinin yaptığı oylama sonucunda ülkesinin Zalgiris takımı ile Dörtlü Final oynama başarısı gösteren Litvanyalı Sarunas Jasikevicius ikinci, finalde Real Madrid'e kaybeden Fenerbahçe'nin Sırp çalıştırıcısı Zeljko Obradovic ise üçüncü oldu.

Ligde yılın başantrenörü ödülünü daha önce 3 kez Obradovic, ikişer kez Laso ile Ettore Messina ve birer kez Pini Gershon, Dusko Vujosevic, Xavi Pascual, Dusan Ivkovic, Georgios Bartzokas, David Blatt ve Dimitris Itoduis kazandı.

Muhabir: Emre Doğan