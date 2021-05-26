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THY Avrupa Ligi'nde sezonun MVP'si Anadolu Efesli Micic

Abdulkadir Karakaya   | 26.05.2021
THY Avrupa Ligi'nde sezonun MVP'si Anadolu Efesli Micic Fotoğraf: Esra Bilgin/AA

İstanbul

Anadolu Efes'te forma giyen Sırp basketbolcu Vasilije Micic, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, ligde bu sezon 16,3 sayı, 4,8 asist, 2,6 ribaunt ve 1,2 top çalma ortalamalarıyla oynayan Micic, MVP ödülüne layık görüldü.

27 yaşındaki oyun kurucu, taraftar ve basın mensuplarının yanı sıra başantrenör ve takım kaptanlarının oylarıyla MVP seçilen ilk isim oldu.

Anadolu Efes'in Dörtlü Final'e kalmasında büyük pay sahibi olan Micic, bu sezon 3 kez haftanın MVP'si seçilmiş ve sezonun en iyi 5'inde yer almıştı.

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