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Spor, Basketbol

THY Avrupa Ligi'nde şampiyon Berlin'de belli olacak

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin Dörtlü Final heyecanı yarın Berlin'de başlayacak.

Bozhan Memiş  | 23.05.2024 - Güncelleme : 23.05.2024
THY Avrupa Ligi'nde şampiyon Berlin'de belli olacak

Berlin

Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilecek organizasyonda Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra İspanyol ekibi Real Madrid ile Yunanistan temsilcileri Panathinaikos ve Olympiakos, Uber Arena'da şampiyonluk mücadelesi verecek.

Dörtlü Final'de Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Beko, turnuvanın ilk yarı final maçında (TSİ) 19.00'da Panathinaikos'la karşılaşacak. Diğer yarı finalde (TSİ) 22.00'de Real Madrid ile Olympiakos karşı karşıya gelecek.

Kazanan ekipler 26 Mayıs Pazar günü (TSİ) 21.00'de şampiyonluk için parkeye çıkacak. Üçüncünün belli olacağı karşılaşma ise (TSİ) 18.00'de başlayacak.

Geçen yılın finalistleri, yarı finalde karşılaşacak

Dörtlü Final'de geçen sezon mücadele eden ekiplerden Real Madrid ve Olympiakos, bu sezon da Berlin'deki organizasyonda yer alacak.

İki ekip geçen sene final müsabakasında karşı karşıya gelirken, Real Madrid, Olympiakos'u 79-78 yenerek kupaya uzanan taraf olmuştu.

Dörtlü Final'de geçen yıl yer alan Barcelona ve AS Monaco ise bu sezon play-off'ta rakiplerine elendi. Her iki takım da play-off serisini beşinci maçta, sahalarında kaybetti.

AS Monaco, Fenerbahçe Beko'ya elenirken, Barcelona ise Olympiakos karşısında seriyi 3-2 kaybetti.

Fenerbahçe Beko, Panathinaikos ile 37. randevusuna çıkacak

Fenerbahçe Beko, Dörtlü Final'deki rakibi Panathinaikos'la bu organizasyondaki 37. maçını oynayacak.

Yunanistan temsilcisiyle bugüne dek karşı karşıya geldiği 36 maçta 17 kez kazanan sarı-lacivertliler, 19 maçtan ise yenilgiyle ayrıldı.

Fenerbahçe Beko, bu sezon rakibiyle oynadığı müsabakaları iç sahada 83-69 kazanırken, deplasmanda ise 74-63 kaybetti.

İki takım ilk kez Dörtlü Final'de karşı karşıya gelecek.

Jasikevicius üst üste dördüncü kez Dörtlü Final'de

Bu kupayı 3 farklı takımla kazanan tek oyuncu unvanını elinde bulunduran Fenerbahçe Beko'nun Litvanyalı başantrenörü Sarunas Jasikevicius, 2003'te Barcelona'yla, 2004'te Maccabi Tel Aviv'le, 2009'da da Panathinaikos'la Avrupa Ligi'nde şampiyonluk yaşamıştı. Litvanyalı çalıştırıcı, hem oyuncu hem de başantrenör olarak kupayı kazanma başarısı gösteren dördüncü isim olarak tarihe geçmek istiyor.

Daha önce bu başarıyı Armenak Alachachan, Lolo Sainz ve Svetislav Pesic yakalamıştı.

Armenak Alachachan oyuncu olarak CSKA Moskova formasıyla 1961 ve 1963'te bu kupayı kazandı. Alachachan, başantrenör olarak da yine CSKA Moskova'yla 1969'da kupa kazanma başarısı gösterdi.

Lolo Sainz, oyuncu olarak Real Madrid formasıyla bu kupayı 4 kez kazandı. 1964, 1965, 1967 ve 1968 yıllarında Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Lolo Sainz, başantrenör olarak da yine Real Madrid'le 1978 ve 1980 yıllarında zirvede yer aldı.

Svetislav Pesic, Bosna Sarajevo ekibiyle oyuncu olarak Avrupa Ligi kupasına uzanan Pesic, 2003 yılında da Barcelona'nın başında başantrenör olarak bu başarıyı gösterdi. Pesic, 2003 yılında THY Avrupa Ligi'nde kupaya uzandığında, Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius da kadrodaki oyuncular arasındaydı.

Jasikevicius, başantrenör olarak üst üste dördüncü kez Dörtlü Final'e yükselen dördüncü isim oldu. Bu başarıyı daha önce Zeljko Obradovic, Dimitris Itoudis ve Ettore Messina elde etmişti.


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