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THY Avrupa Ligi'nde İspanya ve İtalya üstünlüğü

Basketbol THY Avrupa Ligi tarihinde en fazla şampiyonluğu İspanya ve İtalya ekipleri elde etti.

Ercan Çakar  | 02.10.2023 - Güncelleme : 02.10.2023
THY Avrupa Ligi'nde İspanya ve İtalya üstünlüğü

İstanbul

AA'nın basketbolda Avrupa Ligi mücadeleleri öncesi ligin tarihine, Türk takımlarının başarılarına ilişkin hazırladığı dosya haberlerin bu bölümünde, şampiyonluk elde eden takımlar ele alındı.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda İspanyol ekipleri 14 kupayla zirvede bulunurken, İtalya temsilcileri 13 kupa ile ikinci sırada yer alıyor.

İspanya takımları, son olarak geçen sezon Real Madrid ile bu sevinci yaşadı.

İtalya ekiplerinin ise 2001 yılından bu yana şampiyonluk hasreti sürüyor. Kupada en son 2001'de Kinder Bologna ile şampiyonluk sevinci yaşayan İtalya temsilcileri, o tarihten bu yana mutlu sona ulaşamıyor.

Türkiye'nin üç kupası var

THY Avrupa Ligi'nde Türkiye, Anadolu Efes ile iki, Fenerbahçe ile de bir kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Fenerbahçe 2016-2017 sezonunda şampiyonluğa ulaşarak, Türkiye'ye bu organizasyonda ilk kupasını kazandırdı.

Sarı-lacivertliler, İstanbul'un ev sahipliği yaptığı Dörtlü Final'de önce Real Madrid'i ardından Olympiakos'u mağlup ederek turnuvada şampiyonluğa ulaştı ve tarihi bir başarıya imza attı.

Anadolu Efes ise 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında kupayı Türkiye'ye getirme başarısı gösterdi. Lacivert-beyazlı takım, 2020-2021 sezonunda Almanya'nın Köln kentinde gerçekleştirilen Dörtlü Final'de önce Rusya ekibi CSKA Moskova'yı, finalde de İspanya'dan Barcelona'yı yenerek kupaya ulaştı.

Anadolu Efes, 2021-2022 sezonunda ise Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılan Dörtlü Final'de Yunan ekibi Olympiakos'u yendikten sonra finalde İspanyol temsilcisi Real Madrid'e üstünlük sağlayarak kupanın sahibi oldu.

Yunanistan temsilcileri 9 kez şampiyonluk yaşadı

Organizasyonda son olarak 2012 ve 2013 yıllarında Olympiakos ile şampiyonluğa ulaşan Yunanistan temsilcilerinin 9 kupası bulunuyor.

Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos 6 kez, Olympiakos ise 3 defa organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.

Rusya'nın 8 kupası var

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda Rusya ekipleri, 8 şampiyonluk yaşadı.

Rusya takımlarının ulaştığı 8 şampiyonluğun tümünü CSKA Moskova elde etti. CSKA Moskova, son olarak 2018-2019'da mutlu sona ulaştı.

THY Avrupa Ligi'nde 6 kez kupayı kazanan İsrail ekiplerinin de tüm şampiyonluklarını Maccabi kazandı.

Ülkeler ve şampiyonluk sayıları

Basketbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı kupasında ülkelerin şampiyonluk sayıları şöyle:

ÜlkeŞampiyonluk
İspanya14
İtalya13
Yunanistan9
Rusya8
İsrail6
Hırvatistan5
Türkiye3
Letonya3
Gürcistan1
Bosna Hersek1
Sırbistan1
Fransa1
Litvanya1

Not: Hırvatistan, Bosna Hersek ve Sırbistan takımları Yugoslavya döneminde, Letonya ve Gürcistan ekipleri de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde şampiyonluk yaşadı. Rusya'nın CSKA Moskova takımı da 8 şampiyonluğun 4'ünü SSCB döneminde kazandı.

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