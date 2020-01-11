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THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Shane Larkin

THY Avrupa Ligi'nde 18. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP), 35 verimlilik puanıyla lider Anadolu Efes forması giyen ABD'li Shane Larkin oldu.

Berad Büyük   | 11.01.2020
THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Shane Larkin

İstanbul

THY Avrupa Ligi'nde 18. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP), lider Anadolu Efes forması giyen ABD'li Shane Larkin oldu.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Efes'in deplasmanda Barcelona'yı 86-82 mağlup ettiği karşılaşmada 35 verimlilik puanıyla oynayan Larkin, 18. haftanın MVP'si unvanını elde etti.

ABD'li basketbolcu, karşılaşmada 26 sayı, 5 asist ve 5 ribauntluk performans sergiledi.

Takımı Baskonia'nın Fenerbahçe Beko'ya evinde 79-65 yenildiği karşılaşmada 21 sayı ve 7 ribauntluk performans sergileyen Tornike Shengelia ise 37 verimlilik puanıyla haftanın en değerli ikinci oyuncusu seçildi. Gürcü basketbolcu en yüksek verimlilik puana ulaşan oyuncu olsa da takımı yenildiği için haftanın en iyi ikinci oyuncusu oldu.

CSKA Moskova forması giyen Mike James, Bayern Münih'i 84-77 yendikleri karşılaşmada 32 verimlilik puanıyla oynadı ve MVP sıralamasında 3. sırada yer aldı.

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