THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Anadolu Efes'ten Will Clyburn

Ankara
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 26. hafta karşılaşmalarında 32 verimlilik puanına ulaşan Clyburn, kariyerinde beşinci kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.
Clyburn, Anadolu Efes'in deplasmanda Yunanistan ekibi Panathinaikos'u 87-82 yendiği maçta 24 sayı, 7 ribaunt, 4 asist ve 2 top çalmalık performans sergiledi.
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