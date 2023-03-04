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Spor, Basketbol

THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Anadolu Efes'ten Will Clyburn

Anadolu Efes'in ABD'li basketbolcusu Will Clyburn, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Doğa Kırmızıoğlu   | 04.03.2023
THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Anadolu Efes'ten Will Clyburn

Ankara

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 26. hafta karşılaşmalarında 32 verimlilik puanına ulaşan Clyburn, kariyerinde beşinci kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Clyburn, Anadolu Efes'in deplasmanda Yunanistan ekibi Panathinaikos'u 87-82 yendiği maçta 24 sayı, 7 ribaunt, 4 asist ve 2 top çalmalık performans sergiledi.



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