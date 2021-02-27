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Spor, Basketbol

THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Anadolu Efesli Micic

Anadolu Efes'in deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 106-74 mağlup ettiği maçtaki performansıyla Sırp basketbolcu Vasilije Micic, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Doğa Kırmızıoğlu   | 27.02.2021
THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Anadolu Efesli Micic

Ankara

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 26. hafta karşılaşmasını 44 verimlilik puanıyla tamamlayan Anadolu Efesli Micic, rakiplerini açık ara farkla geride bırakarak haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Kariyerinde beşinci kez bu ödüle layık görülen Vasilije Micic, karşılaşmada kariyer rekoruna ulaştığı 37 sayının yanı sıra 5 asist, 3 top çalmalık performans gösterdi. Vicic, maç boyunca rakipleri tarafından 8 kez de faule maruz kaldı.

Micic'in ardından haftanın en iyi performansını ise Barcelonalı Brandon Davies ve Khimkili Jordan Mickey, 29'ar verimlilik puanıyla gösterdi.

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