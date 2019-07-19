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Spor, Basketbol

THY Avrupa Ligi'nde fikstür açıklandı

THY Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonunun fikstürü belli oldu.

Doga Kirmizioglu   | 19.07.2019
THY Avrupa Ligi'nde fikstür açıklandı

Ankara

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, 3 Ekim'de başlayacak normal sezonun ilk haftasında Türk takımlarının rakipleri, İspanyol kulüpleri olacak. Fenerbahçe Beko, ilk maçına Real Madrid deplasmanında çıkarken, Anadolu Efes ise Barcelona Lassa'yı konuk edecek.

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes arasındaki derbi heyecanı ise 13. haftada yaşanacak. İki takım, 12 Aralık Perşembe günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaşacak.

Normal sezonda devre arasına 3 Ocak 2020'de girilirken, 10 Nisan 2020'de ise maçlar sona erecek. Dörtlü Final ise 22-24 Mayıs 2020 tarihleri arasında Almanya'nın Köln kentindeki Lanxess Arena'da oynanacak.

THY Avrupa Ligi'nde ilk hafta programı şöyle:

Khimki (Rusya) - Maccabi FOX (İsrail)

Bayern Münih (Almanya) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya)

LDLC ASVEL (Fransa) - Olympiakos (Yunanistan)

Real Madrid (İspanya) - Fenerbahçe Beko

Zalgiris (Litvanya) - Baskonia (İspanya)

Anadolu Efes - Barcelona Lassa (İspanya)

ALBA Berlin (Almanya) - Zenit (Rusya)

Panathinaikos (Yunanistan) - Kızılyıldız (Sırbistan)

Valencia (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya)

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