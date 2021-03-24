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THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes'in konuğu Panathinaikos

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında yarın sahasında Yunanistan'ın Panathinaikos takımını konuk edecek.

Yunus Kaymaz   | 24.03.2021
THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes'in konuğu Panathinaikos

İstanbul

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele 20.30'da başlayacak.

THY Avrupa Ligi'ndeki 8 maçlık galibiyet serisi geçen hafta Bayern Münih karşısında son bulan lacivert-beyazlılar, 19 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 3. sırada bulunuyor.

Konuk takım ise 10 galibiyet ve 18 mağlubiyetle 16. basamakta yer alıyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Yunanistan'da oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes, 80-77 kazanmıştı.

Avrupa'da 717. randevu

Anadolu Efes, Panathinaikos karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 717. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 716 karşılaşmada 407 galibiyet ve 309 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise 469. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 468 karşılaşmada 250 galibiyet aldı, 218 kez salondan mağlup ayrıldı.

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